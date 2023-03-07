Знайти і покарати всіх військових злочинців можливо — експертка назвала умови

Якщо в Росії зміниться влада, Україна гарантовано притягне до відповідальності кожного винуватця і всі вони відповідатимуть.

Дії окупантів, які фільмують акти розправи над українськими військовими, є доказами для суду в Гаазі.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua російський політичний аналітик Ольга Курносова розповіла, чи вдасться покарати всіх винних, якщо і надалі збиратимуться такі матеріали.

"Тупість росіян, які фільмують акти розправи над українськими військовими, дозволяє далі надавати відеоматеріали як докази, наприклад, в Гаазі. Я вважаю, що встановити особу точно вдасться. Але чи вдасться цих осіб покарати — окреме питання. Для того, щоб це вийшло, є два шляхи. Перший — створення міжнародного трибуналу. Той міжнародний кримінальний суд, який вже зараз діє в Гаазі, працює під мандатом ООН", — сказала Курносова.

Водночас Курносова зазначила, що у випадку російської агресії мандат ООН отримати не вдасться, тому що Росія є постійним членом Ради безпеки, вона зможе проголосувати "за" тільки після того, як керівництво Росії зміниться. Коли це станеться і коли сама Росія захоче притягнути до суду всіх винних (а це станеться, якщо до влади прийдуть ті, хто сьогодні намагається зупинити цю війну), тоді вона і проголосує.

"Але може бути також і міждержавна угода між Україною і тією новою Росією, в якій погоджуються обидві країни. Якщо в Росії зміниться влада, ми гарантовано притягнемо до відповідальності кожного винуватця і всі вони відповідатимуть", — сказала Ольга Курносова.

Нагадаємо, напередодні світ сколихнуло відео, де російські військові розстріляли полоненого бійця ЗСУ після його слів "Слава Україні!".

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