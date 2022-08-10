"Знайти своїх": Катерина Осадча розповіла про катування українських волонтерів в Оленівці

Героєм нового епізоду став 50-річний Володимир Гнатовський, який пішов на ризик задля того, щоб врятувати незнайомих людей. Він зник наприкінці березня, коли вивозив людей з тимчасово окупованого Маріуполя.

"Я щодня казала йому: "Вово, це так небезпечно, будь-ласка, будь обережним", - каже сестра Володимира Лілія.- Він мені завжди відповідав: Ти не бачила того, що там відбувається, там трупи лежать просто посеред міста. Я не маю морального права залишити людей у тому пеклі". Він дуже відповідальний. Завжди переймався проблемами родини, допомагав у лікуванні батьків та часто навідувався до нас у Подільск. Від початку війни він на власному мікроавтобусі допомогав рятувати людей з Миколаєва. Але одного разу нам зателефонували з Маріуполя та сказали, що там в підвалі помирають шестеро дітей від зневоднення. В той же день він змінив свій напрямок та поїхав до Маріуполя".

Вже 28 березня Володимир попередив сестру, що на декілька днів зникне зі зв'язку. Але ні за кілька днів, ні за тиждень він не вийшов на зв'язок. Після того, як сестра Володимира Лілія залишила заявку в телеграм-каналі "Пошук зниклих", з нею зв'язався чоловік, який розповів, що Володимир перебував з ним в одній камері у полоні. Тоді в полон потрапили близько 30 волонтерів, які рятували маріупольців. Їх перевезли у тимчасово окуповану Оленівку, що на Донеччині. Окупанти пригрозили йому 10 роками позбавлення волі, але Володимира вдалося повернути додому. Вже після його звільнення саме у цій колонії внаслідок провокації окупантів загинуло близько півсотні українських полонених.

"Разом зі мною у цій колонії було близько 3000 людей. Наша камера була 16 квадратних метрів. Одночасно там перебувало 36 людей. Ми спали на підлозі по черзі. Це був справжній жах, адже витримати всі катування було дуже важко. Перші 15 діб я думав, що збожеволію, бо я залишив вдома хвору матір. Більш цинічних катувань я собі і уявляти не міг. Ніколи не думав, що бити людей можна з такою ненавистю. Росіяни отримували від побоїв задоволення. Нас били ногами, дубинками. Зараз я почуваюся набагато краще. Я не шкодую, що пройшов всі ці катування, тому що я зміг допомогти людям. Я щасливий, що повернувся додому і можу бути разом з моєю родиною", - говорить Володимир.

Наразі чоловік мріє повернутися до волонтерської діяльності, але волонтери благають його поки що цього не робити. Володимир проходить лікування та збирає гроші на новий мікроавтобус.

Нагадаємо, "Знайти своїх" - це масштабний соціальний проєкт Катерини Осадчої та телеканалу 1+1, який допомагає українцям знайти близьких, з якими втратили зв'язок через вторгнення рф на територію України. Щоранку у Сніданку з 1+1 можна побачити, кого українці шукають, та історії тих, кому вже пощастило знайти своїх рідних.

Для того, щоб подати заявку на пошук людини, потрібно написати у чат-бот @UKRescueBot, який можна знайти у "Закріплених повідомленнях" у Telegram-каналі "Пошук зниклих" за посиланням. Коли дані про людину із потрібним прізвищем з'являтимуться у Telegram -каналі, ви отримаєте автоматичне повідомлення від бота. Якщо ви шукаєте людину у Telegram-каналі, то скористайтеся пошуком не лише за прізвищем, а й за допомогою гештегів із назвою населеного пункту. Наприклад, #Буча, #Ірпінь, #Маріуполь. Також шукати рідних можна за списками, які команда проєкту формує самостійно на основі даних від волонтерів та ТРО та ін. Ці списки доступні за гештегами #списки, #евакуація. Якщо у вас є інформація про загублених людей, її можна надіслати на e-mail poshuk.war@gmail.com. Ця інформація буде оброблена та передана рідним. Остерігайтеся шахраїв, які можуть телефонувати та вимагати гроші за інформацію про ваших рідних!

Також можливо подати заявку на пошук через сайт проєкту.

Нещодавно телеведуча оголосила про співпрацю проєкту "Знайти своїх" з Національною поліцією України та Національним інформаційним бюро, запущеним Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Співпраця має на меті зробити пошук зниклих українців ще більш ефективним.

Нагадаємо, проєкт "Знайти своїх" займається пошуком виключно цивільних. Національне інформаційне бюро створило гарячу лінію з номером телефону 1648, зателефонувавши на яку можна повідомити інформацію про людину, яку шукаєте.

Дивіться проєкт "Знайти своїх" у загальнонаціональному марафоні "Єдині новини" щопонеділка о 21:30 та щодня у "Сніданку з 1+1" з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube.

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