"Знають, куди б’ють": у так званій "ДНР" визнають чіткі влучання ЗСУ по ворожих складах (перехоплення)

На окупованих територіях Донецької області окупанти визнають чітке влучення ЗСУ по складах ворога.

У новому перехопленні розмови окупанта з дружиною йдеться про те, що українські захисники влучно поцілили прямісінько у ворожий склад, де росіяни зберігали свою техніку.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Фейсбуці.

Жінка розповіла, як о 4 ранку ЗСУ влучно поцілили по складу БК. За її словами, там стояли якийсь час ангари, а потім був склад БК і купа військових машин.

"Короче детонировало до 8 утра. Там несколько прилетов было, 4 наверное. Ну четко били, прям знают куда и бьют", - розповіла жінка чоловіку-окупантові.

Нагадаємо, станом на 26 серпня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 46 250. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому напрямку.

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