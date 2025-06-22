- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 3271
- Час на прочитання
- 1 хв
"Знехтували засобами безпеки": ЗСУ про деталі удару по полігону
За словами речника Сухопутних військ, деякі військовослужбовці знехтували заходами безпеки, тому отримали поранення.
Удар по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад ЗСУ російські війська завдали ракетою «Іскандер-М».
Про це розповів речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.
Саранцев не коментував інформацію у соцмережах, чи дійсно полігон розташований у Миколаївській області. Він лише уточнив, що це — тимчасовий навчально-тренувальний полігон.
«Він не є постійним, на ньому люди не перебувають і не живуть постійно», — пояснив спікер.
Саранцев запевнив, що особовий склад під час тривоги був розосереджений і перебував в укриттях вже за кілька хвилин до удару.
«Разом з тим на жаль були деякі військовослужбовці, які знехтували заходами безпеки і більшість з них якраз виявилися постраждалими», — пояснив він.
Нагадаємо, що сьогодні, 22 червня, Росія завдала ракетного удару по тренувальному полігону ЗСУ. Наразі відомо про трьох загиблих.
За уточненою інформацією Сухопутних військ, станом на 19:27 кількість поранених становить 14 осіб.
Паблік «Николаевский Ванек», який пов’язують з очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом, повідомляє, що удар був на Миколаївщині.