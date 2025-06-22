"Знехтували засобами безпеки": ЗСУ про деталі удару по полігону

Ракета "Іскандер". Фото ілюстративне / © Associated Press

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Удар по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад ЗСУ російські війська завдали ракетою «Іскандер-М».

Про це розповів речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

Саранцев не коментував інформацію у соцмережах, чи дійсно полігон розташований у Миколаївській області. Він лише уточнив, що це — тимчасовий навчально-тренувальний полігон.

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«Він не є постійним, на ньому люди не перебувають і не живуть постійно», — пояснив спікер.

Саранцев запевнив, що особовий склад під час тривоги був розосереджений і перебував в укриттях вже за кілька хвилин до удару.

«Разом з тим на жаль були деякі військовослужбовці, які знехтували заходами безпеки і більшість з них якраз виявилися постраждалими», — пояснив він.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 червня, Росія завдала ракетного удару по тренувальному полігону ЗСУ. Наразі відомо про трьох загиблих.

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За уточненою інформацією Сухопутних військ, станом на 19:27 кількість поранених становить 14 осіб.

Паблік «Николаевский Ванек», який пов’язують з очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом, повідомляє, що удар був на Миколаївщині.