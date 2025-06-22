ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
3271
Час на прочитання
1 хв

"Знехтували засобами безпеки": ЗСУ про деталі удару по полігону

За словами речника Сухопутних військ, деякі військовослужбовці знехтували заходами безпеки, тому отримали поранення.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Ракета "Іскандер". Фото ілюстративне

Ракета "Іскандер". Фото ілюстративне / © Associated Press

Удар по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад ЗСУ російські війська завдали ракетою «Іскандер-М».

Про це розповів речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

Саранцев не коментував інформацію у соцмережах, чи дійсно полігон розташований у Миколаївській області. Він лише уточнив, що це — тимчасовий навчально-тренувальний полігон.

«Він не є постійним, на ньому люди не перебувають і не живуть постійно», — пояснив спікер.

Саранцев запевнив, що особовий склад під час тривоги був розосереджений і перебував в укриттях вже за кілька хвилин до удару.

«Разом з тим на жаль були деякі військовослужбовці, які знехтували заходами безпеки і більшість з них якраз виявилися постраждалими», — пояснив він.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 червня, Росія завдала ракетного удару по тренувальному полігону ЗСУ. Наразі відомо про трьох загиблих.

За уточненою інформацією Сухопутних військ, станом на 19:27 кількість поранених становить 14 осіб.

Паблік «Николаевский Ванек», який пов’язують з очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом, повідомляє, що удар був на Миколаївщині.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie