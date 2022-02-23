Знесемо орду: головнокомандувач ЗСУ розповів про довжелезні черги резервістів до військкоматів

Залужний подякував тим військовим, які зараз перебувають на передовій.

Головнокомандувач ЗСУ, генерал-лейтенант Валерій Залужний подякував резервістам за те, що вони масово йдуть до військкоматів та готові захищати Україну.

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Про це йдеться в офіційному зверненні Валерія Залужного.

"Дякую резервістам оперативного резерву Збройних Сил України, які від сьогодні, одразу після видання відповідного наказу про призов, масово йдуть до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ці довжелезні черги по всій країні формують потік колосальної сили, який знесе орду, щойно вона перетне наші кордони", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Валерій Залужний додав, що зараз кожен військовий важливий, та наголосив, що його пріоритетом є збереження життя українських захисників. Також він подякував тим військовим, які зараз перебувають на передовій.

"Сьогодні наша армія зразка 2022 року - не 2014. Ми загартовані в боях, добре оснащені, підготовлені і вмотивовані. Ми змінилися зсередини. ЗСУ - це незламний дух бойового братерства, взаємоповаги і гідності. Це одна родина. Нами розроблені і затверджені чіткі плани реагування на будь-які зміни в оперативній обстановці. Ми спокійні і впевнені", - наголосив Залужний.

Нагадаємо, в Україні 23 лютого стартував призов резервістів, процедура якого триватиме до 7 днів, тобто від моменту призову до військкомату і відправки резервіста у військові частини пройде до одного тижня.

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