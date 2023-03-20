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Знешкодили кількома снарядами: ЗСУ знищили групу росіян під Бахмутом (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
569
Час на прочитання
1 хв
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Знешкодили кількома снарядами: ЗСУ знищили групу росіян під Бахмутом (відео)

Фото: facebook.com/CinCAFU

Прикордонники знешкодили групу росіян під Бахмутом на Донеччині.

Українські прикордонники знешкодили групу російських окупантів під Бамутом Донецької області.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.  

"Під Бахмутом знешкодили російських найманців кількома снарядами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, речник об`єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів, що через постійні намагання ворога оточити Авдіївку це місто найближчим часом може стати "новим Бахмутом".

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Дата публікації
Перегляди
569
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