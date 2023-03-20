Знешкодили кількома снарядами: ЗСУ знищили групу росіян під Бахмутом (відео)

Прикордонники знешкодили групу росіян під Бахмутом на Донеччині.

Українські прикордонники знешкодили групу російських окупантів під Бамутом Донецької області.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Під Бахмутом знешкодили російських найманців кількома снарядами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, речник об`єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів, що через постійні намагання ворога оточити Авдіївку це місто найближчим часом може стати "новим Бахмутом".

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