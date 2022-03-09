"Знесилені, налякані й голодні": евакуйовані з Ворзеля та Ірпеня поділилися жахіттями російської окупації (фото)

"Знесилені, налякані й голодні": евакуйовані з Ворзеля та Ірпеня поділилися жахіттями російської окупації (фото)

Людей з Бучі, Гостомеля та Бородянки не вдалося евакуювати 9 березня.

Сьогодні, 9 березня, кілька тисяч українців, сотні дітей і жінок вдалося врятувати з тимчасово окупованих росіянами Ворзеля та Ірпеня. Евакуйовані люди розповіли про жахіття окупації РФ.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За словами людей, в захоплених росіянами українських містах панують грабежі, розстріли, залякування та мародерство.

"Знесилені, налякані, голодні та головне - живі. Кілька тисяч людей, сотні дітей і жінок вдалося врятувати сьогодні з окупованих Ворзеля та Ірпеня. Люди, які вийшли з блокади ділились жахіттям окупації - грабежі, розстріли, залякування та мародерство панують в захоплених росіянами містах", - зазначив він.

Нєбитов зауважив, що через те, що окупанти заблокували рух колони, евакуацію з Бучі, Гостомеля та Бородянки здійснити не вдалося. Частина жителів Бучі, ризикуючи життям, все ж вирушила до Ірпеня і виїхала з колоною ірпінців.

"Маю надію, що найближчим часом нам вдасться врятувати наших громадян з цієї принизливої облоги", - підсумував начальник поліції Київської області.

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