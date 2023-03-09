Знеструмлення ЗАЕС через ракетну атаку окупантів: у Росії цинічно збрехали щодо інциденту

Попри те, що саме обстріл окупантів призвів до знеструмлення ЗАЕС, росіяни передають провину на Україну.

Росія стверджує, що нібито не причетна на знеструмлення Запорізької атомної електростанції, яка від весни минулого року захоплена окупаційними військами.

Про це заявив радник голови "Росенрегоатом" Ренат Курчаа, передають пропагандистські росЗМІ.

Російський чиновник традиційно кремлівській пропаганді звинувачує Україну у припиненні енергопостачання.

Також читайте Росіяни випустили по Запорізькій області 5 ракет С-300

"Коротке замикання сталося на ділянці між Южно-Українською атомною станцією та Дніпровською підстанцією. Це не та лінія, яка нас безпосередньо живить, але через замикання там, зупинилося живлення тут. Поки що причина нам незрозуміла", - сказав він.

За його словами, 5 та 6 енергоблоки перевели на резервне живлення - дизельні генератори.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня о 3:53 внаслідок російських ракетних обстрілів Запорізьку АЕС було повністю знеструмлено. Відключилась остання лінія зв’язку окупованої станції з українською енергосистемою. Російський обстріл пошкодив останню лінію, що живила ЗАЕС. Станція перейшла в режим блекауту вже вшосте за час окупації. Розпочався зворотний відлік часу.

Яка ситуація на ЗАЕС

Окупанти торік у березні захопили Енергодар Запорізької області й обстріляли Запорізьку АЕС. Окупаційні війська стягнули на станцію свою техніку й розмістили в машинній залі енергоблока АЕС вибухівку та зброю.

25 серпня 2022 року уперше в історії через атаки армії РФ сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. На щастя, наслідків вдалося уникнути. У разі катастрофи на ЗАЕС постраждати може не лише Україна, а й десятки країн Європи, Близького Сходу та Азії, наслідки можуть бути значно серйознішими, аніж під час аварії на ЧАЕС.

Нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що ситуація на ЗАЕС погіршується і росіяни роблять все, щоб після повернення станції під контроль України неможливо було відразу її доєднати до мережі.

Крім того, російські окупанти незаконно змінили юридичну адресу ЗАЕС, фейково "перепідпорядкувавши" Москві.

А також позбавили перепусток на ЗАЕС та доступу на підприємство майже 1500 працівників, які відмовилися отримувати паспорти РФ та підписувати договір з "Росатомом".

За даними ISW, Росія може намагатися стримати потенційний контрнаступ ЗСУ на півдні України, посилюючи загрози навколо незаконно захопленої ними Запорізької АЕС.

Читайте також: