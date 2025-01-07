Зник безвісти військовослужбовець, журналіст із Чернівців - ІМІ

Подкидишев приєднався до ЗСУ два місяці тому.

Під час виконання бойового завдання в Донецькій області на Курахівському напрямку зник безвісти журналіст із Чернівців Захар Подкидишев.

Про це повідомив його брат Єгор Подкидишев, передає Інститут Масової Інформації.

Захар Подкидишев приєднався до Збройних сил України більше двох місяців тому. До служби він працював редактором на кількох всеукраїнських медіа, зокрема з травня 2023 року обіймав посаду редактора в агентстві УНН, спеціалізуючись на внутрішній політиці та економіці.

Нагадаємо, на сьогодні в українському Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, в активному розшуку перебувають майже 60 тис. людей.

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