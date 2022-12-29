Зник під час окупації: на Херсонщині виявили тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті

У Бериславському районі виявили прикопаним у лісосмузі труп чоловіка зі слідами насильницької смерті.

У Бериславському районі поблизу одного із сіл прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції виявили прикопаним у лісосмузі тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті.

Про це повідомили в обласній Херсонській прокуратурі.

За попередніми даними, загиблий – мешканець села, який у вересні 2022 року зник під час окупації населеного пункту російськими військами. З показів односельців відомо, що у день зникнення загиблий прямував на велосипеді до сусіднього села.

Під час поверхневого огляду тіла встановлено сліди насильницької смерті, а саме механічні ушкодження черепа.

Наразі тіло направлено на проведення судово-медичних експертиз, зокрема ДНК. Встановлюються всі обставини вчинення окупантами чергового воєнного злочину, досудове розслідування триває в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, на звільненій від російських окупантів території Миколаївської області продовжуються стабілізаційні заходи, зокрема ексгумація тіл померлих. Так, у Снігурівському районі ексгумували тіла семи цивільних, які через окупацію були поховані з порушеннями.

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