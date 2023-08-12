Зникають люди: у Маріуполі окупанти проводять нову хвилю жорстоких зачисток та перевірок

Перевірки в місті посилилися після чергової ротації Росгвардії.

У Маріуполі Росгвардія посилила перевірку цивільних жителів, наразі відомо про зникнення людей.

Про це у Телеграм повідомив радник Маріупольського міського очільника Петро Андрющенко.

"Нова хвиля жорстоких зачисток та перевірок. Цього разу – околиці та сектор приватної забудови в пріоритеті. Огляд, обшук, роздягання. Знову зникли люди просто так", - написав Андрющенко.

З його слів, такі перевірки в місті посилилися після чергової ротації Росгвардії.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі стихійне поховання виявили поряд з будівництвом так званого «нахімовського училища». Окупанти буквально будують нові об’єкти на кістках вбитих ними ж маріупольців.

Крім того, ми раніше інформували, що зафіксовано чергове вбивство жінки цивільними окупантами в Маріуполі.

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