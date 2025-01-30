Зникнення безвісти бійців 155-ї ОМБР: військова омбудсменка розповіла подробиці

Рідні військових зі 155-ї бригади тривалий час не мали належної комунікації з частиною.

Новий командир бригади та його заступники створили відділ розслідувань щодо з’ясування обставин зникнення безвісти військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади. Триває похвилинна реконструкція подій, під час яких втрачався зв’язок з бійцями, а також з’ясовується, які заходи застосовувалися для їхньої евакуації.

Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова у Facebook.

За її словами, триває розслідування подій і з’ясовуються деталі зникнення безвісти військовослужбовців 155-ї ОМБр. Цим займається спеціальний відділ, до якого ввійшли представники кожного з батальйонів, що зазнали втрат.

"Розслідувачі” фактично похвилинно реконструюють події, під час яких втрачався зв’язок з військоковослужбовцями, з’ясовують, які заходи застосовувалися для евакуації, аналізують доповіді розвідки, щоб зрозуміти, що могло статися зі зниклими побратимами", – написала Ольга Решетилова.

Вона назвала розслідування "хорошим прикладом" не формального підходу до проведення службових розслідувань, а реального з’ясування обставин, який має бути імплементований в інших військових частинах.

"Щоправда, такі відділи розслідувань повинні розгортатися не постфактум, а в режимі реального часу. Окрім якісного проведення службових розслідувань, це ще й джерело аналітики для командирів та предмет для висновків і роботи над помилками", – додала вона.

Найближчим часом сім’ям зниклих безвісти зі 155-ї бригади мають надати вичерпну інформацію про ситуацію з їхніми рідними.

"Поки в Києві неслися дискусії про долю 155-ї бригади, її військовослужбовці продовжували героїчні бої: йшли на штурми, відбивали й утримували позиції. Під час опитування свідків я запитала, чи знали вони всю інформацію про управлінський хаос, про журналістські розслідування, про кримінальні провадження? На що один сержант мені відповів: “Ми знали і знаємо тільки те, що нам треба втримати Покровськ", – поділилася омбудсменка.

Раніше заявляли про масове СЗЧ у 155-й окремій механізованій бригаді "Анна Київська". Навколо неї розгорівся неабиякий скандал, пов'язаний з масовим самовільним залишенням частини. А Державне бюро розслідувань спільно з СБУ затримало старшого лейтенанта 155-ї окремої механізованої бригади, який самовільно залишив місце служби та підбурив своїх бійців до аналогічних дій.

Окрім того, стало відомо, що військові мали проблеми з критично важливим обладнанням.