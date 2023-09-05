Знімала стратегічні об’єкти Харкова під виглядом "селфі": СБУ затримала коригувальницю ударів РФ

Їй загрожує до 12 років тюрми.

Служба безпеки України затримала коригувальницю, яка знімала стратегічні об’єкти Харкова під виглядом "селфі".

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що саме за її координатами влітку 2022 року загарбники здійснили ракетний удар по виробничих цехах місцевого заводу енергетичної галузі України.

"Щоб скоригувати ворожу атаку РФ, фігурантка сфотографувала себе на фоні промислового об’єкта з прив’язкою до місцевості й відправила фото агресору", - розповіли в СБУ.

Підозрюваною виявилася працівниця постраждалого підприємства, яку ФСБ залучила до співпраці під час її поїздки до Москви ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Після 24 лютого минулого року на неї вийшов представник російської спецслужби і поставив завдання передавати йому геолокації українських захисників та критичної інфраструктури у місті", - йдеться у повідомленні.

Також за даними СБУ, для комунікації між собою вони використовували популярний месенджер, а для конспірації жінка постійно змінювала мобільні телефони.

Щоб замаскувати підривну діяльність на користь ФСБ, їхня поплічниця активно публікувала у соцмережах власні коментарі, в яких демонстративно критикувала військово-політичне керівництво РФ.

СБУ затримала зловмисницю під час виконання нею нового ворожого розвідзавдання.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Раніше Служба безпеки України повідомила підозру голові центрвиборчкому РФ Еллі Памфіловій, яка готує фейкові "вибори" в тимчасово окупованих регіонах України.

СБУ затримала коригувальницю ударів РФ

Читайте також: