Знімали докази торгівлі з РФ: як вчинили поляки з українськими журналістами і що вдалося зафіксувати ЗМІ (відео)

Волинські журналісти зняли торгівлю поляків із росіянами. Їх затримали, забрали майно та депортували.

У Польщі затримали журналістів Район.in.ua, які фіксували на камеру торгівлю з Росією. Після вилучення усієї техніки їх депортували.

Про це йдеться у повідомленні на сайті видання.

Зазначається, що редактора Юрія Конкевича та відеооператора Олександра Пілюка затримали 7 березня під час фіксації перетину кордону вантажними автомобілями між Калінінградською областю РФ та Республікою Польща.

“Згідно з редакційним завданням, журналісти мали дослідити тему вантажних перевезень, оцінити вантажопотік і з'ясувати, який транспорт використовується для перетину кордону — польський чи російський. Також планувалося поспілкуватися з очевидцями та експертами для оцінки масштабів такої торгівлі”, — пише видання.

Однак по обіді 5-6 працівників правоохоронних органів затримали журналістів, відібравши в них два смартфони, два фотоапарати, особистий макбук, карти пам’яті, мікрофони, павербанки й селфі-палиці. Також вони без згоди українців обшукали їхнє авто й вилучили звідти редакційне майно, а саме ноутбук, три мікрофони, навушники, обладнання для світла.

Польські правоохоронці заявили, що журналісти занадто довго фотографували критичну інфраструктуру, а саме російські вагони скрапленого газу.

Журналісти розповіли, що їм вдалося побачити й зафіксувати, як російські зерно й газ ідуть до Польщі.

“Жодного блокпоста польських фермерів там ми не зустріли, натомість побачили вагони РЖД — Руской железной дорогі. Польська поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консулу, не дала можливості зателефонувати до України, а Агенція внутрішньої безпеки назвала особами, які загрожують національній безпеці Польщі, та видворила”, — розповідає журналіст Юрій Конкевич.

Редакція має намір оскаржувати рішення про депортацію, яке забороняє журналістам в'їзд на 5 років, і вимагатиме повернути вилучене коштовне майно.

Національна спілка журналістів України відреагувала на інцидент і закликала закордонних колег захистити права медійників.

“НСЖУ висловлює свою солідарність із колегами й звертається із закликом втрутитися і захистити права українських журналістів до Асоціації польських журналістів (SDP) та Міжнародної і Європейської федерацій журналістів”, — йдеться у повідомленні.

Заява НСЖУ. Скриншот з Телеграму

Нагадаємо, 27 лютого відомого українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача разом із оператором затримали польські правоохоронці біля польсько-білоруського кордону. Журналіст саме знімав сюжет про торгівлю між Польщею та Росією і Білоруссю.

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