Знімальна група ТСН на собі відчула артилерійські атаки окупантів на Київщині

Знімальна група ТСН на собі відчула артилерійські атаки окупантів на Київщині

Працювала ворожа артилерія калібру 152 міліметри.

Артилерійські атаки окупантів дедалі частіше лунають на Київщині. Ворог, після нищівної поразки в танковому бою, якої йому завдали наші армійці, агресивно обстрілює села та дороги, якими користуються цивільні. Його артилерія кочує поміж приватними будинками і снарядами сипле часто навмання. Знімальна група ТСН теж потрапила під вогонь окупантів.

Журналісти приїхали на позицію, аби наші армійці розповіли, як саме тут днями затримали російських солдатів. Та за кілька хвилин плани змінила артилерія ворога. Обстріл знімальну групу зустрів у полі. Не найкраще місце аби вижити, бо сховатись просто ніде. Єдине укриття – рів попід дорогою.

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Працювала ворожа артилерія калібру 152 міліметри. За військовими правилами, якщо чуєш свист снаряду, значить він десь далеко. У цьому випадку було чути лише розриви. Якісь секунди затишшя і група намагається втікати на авто. Але шлях знову перерізаний снарядами, що сипляться по селу. Паркан приватного будинку стає єдиним укриттям.

За ці кілька хвилин було щонайменше 10 вибухів. Військові потім сказали, працював ворожий безпілотник. Із нього окупанти і корегували вогонь.

«Мені допомагало, шо ти молилася. От я прям відчув силу слова», - кажуть після порятунку колега.

«Ми звикли бачити таку картину на Донбасі, а тут… досі не віриться, що це так близько», - додають журналісти.

Окупанти обстрілюють села та дороги, якими користуються цивільні

Ворожі обстріли на цьому напрямку фронту не припиняються вже кілька днів. Окупанти розлючені після шаленої поразки, коли військові розбили їхню танкову колону. Тож і мстяться - здаля обстрілюючи і села і дороги, по яких іздять автівки мирних мешканців.

Свою колону артилерії окупанти сховали у лісосмузі між селами. Непогане прикриття, думали вони. Адже так і помітити та й поцілити у неї складніше, кажуть армійці. Втім, чергова спроба її знищити для наших збройних сил закінчується перемогою.