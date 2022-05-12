Знімальна група ТСН потрапила під обстріл касетними бомбами в Мар’їнці

Російські війська знищують Мар’їнку - місто на Донеччині щодня обстрілюють з літаків, гелікоптерів, «Градів» та артилерії.

Українські захисники вважають, у загарбників головна мета навіть не захопити цей населений пункт, а просто його повністю зруйнувати та спалити. Вони постійно скидають на будинки касетні набої з запалювальними елементами, йдеться в ТСН.

На центральній вулиці Мар’їнки ще донедавна працювали магазини, їздили авто, та зараз російські загарбники її прицільно знищують. Під час роботи знімальної групи ТСН прилітають реактивні снаряди. За лічені секунди усю центральну частину містечка накриває суцільними вибухами. Кремезний боєць «Молот» наказує лежати і не рухатися. Запальні частинки падають просто перед журналістами і військовими. Оператор фіксує злочин росіян на камери і група разом із військовими терміново виїздіть із під обстрілів.

З відстані кілометра видно, ворогу вдалося підпалити в центрі кілька будинків. Росіяни поступово перетворюють місто на суцільну руїну. «Молот» переконаний, ворог добре знає, що у місті українські військові не стоять, та все одно стріляє.

«Йому не потрібні будинки, йому не потрібне населення, йому, мабуть не потрібні і промислові підприємства, якими насичений Донбас, я думаю, це просто йде винищення нації, як нації», - каже «Молот».

І все таки, незважаючи на постійні обстріли, люди у Мар’їнці живуть. Не в центрі, звісно, у передмісті, але вони тут є – ховаються по льохах, полохливо виглядають з-за високих парканів. Люди розповідають, що після обстрілів з’явилось заїкання. «Після обстрілів, а буває, що взагалі клинить і слова сказати не може», - розповідає пара місцевих.

Поспілкуватись із людьми довго не вдається, адже з боку Донецька знову лунають вибухи – військові кажуть, це ворожа авіація розбиває елеватор, промзону.

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