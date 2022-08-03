Знімальній групі ТСН вдалося дістатись потрощеного Бахмута: який вигляд має колись заквітчане місто

Останніми днями у Бахмут стало небезпечно доїжджати, ворог прострілює дві дороги, якими ще можна заїхати у це місто, ТСН вдалося здолати шлях.

Сіре, принишкле, залякане містечко - напівпорожні вулиці, потрощені будинки, знервовані люди.

Місцеві жінки вийшли за гуманітаркою, але не встигли буквально на кілька хвилин, усе розібрали. Поговорити з журналістами не стають, недалеко десь у місті вибухають снаряди. «Нам взагалі не дає нічого, ми нічого не отримуємо, тільки хліб беремо», - кажуть вони.

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У центрі Бахмута потрощений місцевий стадіон «Металург», торгівельний центр Україна без вікон. Зараз Бхмут - це бруд, безнадія та страх.

Посеред базару вирва. Російська артилерія бомбить околиці міста безупину, уже десятки зруйнованих будівель. У місті не працюють банкомати, магазини, розбитий автовокзал, але торгівельна точка діда Санька, як він сам себе називає, на місці. Він намагається хоча б щось продати зі свого городу, хоча, зізнається, стояти там страшно. У цього чоловіка вдома повибивало вікна, потрощило дах, а він все одно їхати з Бахмута не хоче. Має проблеми з пенсією, але говорить не про гроші, його цікавить лише одне питання: "Я вас хочу запитати, вистоїмо? Я думаю, вистоїмо".

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