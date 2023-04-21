Знімок маріупольського пологового будинку визнали фотографією року за версією World Press Photo

Знімок зробив фотограф агентства Associated Press Євген Малолітка 9 березня 2022 року.
Фотографію пораненої вагітної жінки, яку евакуювали з маріупольського пологового будинку, що обстрілювався російськими військами, удостоїли премії World Press Photo.
Знімок переміг у номінації "Фотографія року", інформує BBC.
Знімок зробив фотограф агентства Associated Press Євген Малолітка 9 березня 2022 року.
На фото зображені 32-річна Ірина Калініна, яка згодом помре від отриманих травм. Перед смертю вона встигне народити мертву дитину, яку хотіла назвати Мироном.
Спочатку російські ЗМІ та чиновники стверджували, що фото були постановочними, а пізніше заперечували причетність російської армії до бомбардування.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адепти так званого руского міра почали поширювати у Мережі один із найганебніших фейків про знищений ними Маріуполь. Йдеться про відео з нібито "відновленими" районами міста, які армія РФ під час свого повномасштабного вторгнення буквально зрівняла із землею.
Крім того, ми раніше інформували, що колаборанти нарешті визнали, що запустити ММК ім. Ілліча у Маріуполі вони не можуть.
Читайте також: