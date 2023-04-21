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Знімок маріупольського пологового будинку визнали фотографією року за версією World Press Photo

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Знімок маріупольського пологового будинку визнали фотографією року за версією World Press Photo

Евакуація Ірини Калініної (Маріуполь) / Фото: Associated Press

Знімок зробив фотограф агентства Associated Press Євген Малолітка 9 березня 2022 року.

Фотографію пораненої вагітної жінки, яку евакуювали з маріупольського пологового будинку, що обстрілювався російськими військами, удостоїли премії World Press Photo.

Знімок переміг у номінації "Фотографія року", інформує BBC.

Знімок зробив фотограф агентства Associated Press Євген Малолітка 9 березня 2022 року.

На фото зображені 32-річна Ірина Калініна, яка згодом помре від отриманих травм. Перед смертю вона встигне народити мертву дитину, яку хотіла назвати Мироном.

Спочатку російські ЗМІ та чиновники стверджували, що фото були постановочними, а пізніше заперечували причетність російської армії до бомбардування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адепти так званого руского міра почали поширювати у Мережі один із найганебніших фейків про знищений ними Маріуполь. Йдеться про відео з нібито "відновленими" районами міста, які армія РФ під час свого повномасштабного вторгнення буквально зрівняла із землею.

Крім того, ми раніше інформували, що колаборанти нарешті визнали, що запустити ММК ім. Ілліча у Маріуполі вони не можуть.

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Дата публікації
Перегляди
945
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