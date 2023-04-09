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Знищений російський ЗРК С-300 та поранені окупанти: пропагандисти - про наслідки "бавовни" у Феодосії 

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Знищений російський ЗРК С-300 та поранені окупанти: пропагандисти - про наслідки "бавовни" у Феодосії 

Фото ілюстративне / Фото: commons.wikimedia.org

Пропагандисти заявляють, що ракети спеціально цілилися по ЗРК С-300.

У суботу,  8 квітня, у тимчасово окупованому місті Феодосія, Крим, пролунали вибухи. Як повідомляють ЗМП, внаслідок "бавовни", ймовірно, знищена російська система С-300 та поранені троє військових.

Про це пише пропагандистськийTelegram-канал "Крымский ветер".

"Ракет було дві ("російський голова" Криму Сергій Аксьонов повідомив про одну). Одну ракету збила ППО, друга потрапила до системи С-300 та підірвала її. Поранено трьох військових", - сказано у повідомленні.

Як вважають пропагандисти, аналізуючи фото з місця вибуху, ракета цілилася на місце розташування ЗРК, що неподалік села Піонерське.

Нагадаємо, 8 квітня у Федосії близько обіду пролунали вибухи. Окупаційна "влада" Криму відреагувала на чергову надзвичайну ситуацію на півострові та заявли, що у Феодосії спрацювала протиповітряна оборона. Російські тг-канали опублікувати фото із місця удару. На світлинах нібито були уламки української ракети "Грім 2".

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Дата публікації
Перегляди
1471
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