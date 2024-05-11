Знищена техніка РФ з десантом: голова МВС розповів про атаки і оборону на Харківщині

Бійці спецпідрозділу "Омега" знищили щонайменше 10 одиниць бронетехніки ворога разом з десантом, автомобільну і спецтехніку.
На Харківщині українські прикордонники разом з іншими воїнами відбили низку російських атак та ведуть оборонні бої. Військовослужбовці ДПСУ та Нацгвардії утримують позиції та дають відсіч загарбникам.
Про це очільник МВС України Ігор Клименко повідомив у Мережі 11 травня.
Підрозділи МВС у прикордонних громадах Харківщини працюють у посиленому режимі.
Так, бійці спецпідрозділу Нацполіції "Омега" знищили щонайменше 10 одиниць російської бронетехніки разом з десантом, автомобільну і спеціальну техніку.
Прикордонники разом з іншими захисниками відбили низку ворожих атак на різних напрямках та продовжують вести оборонні бої. У складі Сил безпеки і оборони військовослужбовці Держприкордонслужби та Нацгвардії утримують позиції та дають відсіч окупантам.
Поліцейські продовжують нести службу у громадах, які перебувають під обстрілами. На місцях ворожих обстрілів також працюють рятувальники. Міністр зазначив, що за добу у Вовчанську було задокументовано понад 30 воєнних злочинів ворога.
Наразі поліція евакуювала з області понад 300 людей. Евакуація триває і команди працюють в надважких умовах.
"Ворог намагається поширити паніку серед населення, розповсюджує фейки. Довіряйте інформації лише з перевірених джерел", – закликав Клименко.
Читайте провідні новини дня:
- Росія пішла в наступ на Харківщині: Жданов розповів про ситуацію на фронті – чи є загроза для Дніпра, Кривого Рогу та Запоріжжя
- Мобілізація в Україні: "кольорові списки", черги від 5 ранку і проходження ВЛК – як чоловіки оновлюють дані в ТЦК
- Воюй або плати: в Раді придумали два варіанти економічного бронювання від мобілізації (відео)
Нагадаємо, станом на 11 травня на Харківщині тривають бої в районі тих населених пунктах, які перебували в "сірій зоні" на північному та північно-східному кордоні області. Йдеться про Стрілечу, Пильну, Борисівку, а також райони Олійникового та Огірцевого.
Читайте також: