Знищена техніка РФ з десантом: голова МВС розповів про атаки і оборону на Харківщині

Бійці спецпідрозділу "Омега" знищили щонайменше 10 одиниць бронетехніки ворога разом з десантом, автомобільну і спецтехніку.

На Харківщині українські прикордонники разом з іншими воїнами відбили низку російських атак та ведуть оборонні бої. Військовослужбовці ДПСУ та Нацгвардії утримують позиції та дають відсіч загарбникам.

Про це очільник МВС України Ігор Клименко повідомив у Мережі 11 травня.

Підрозділи МВС у прикордонних громадах Харківщини працюють у посиленому режимі.

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Так, бійці спецпідрозділу Нацполіції "Омега" знищили щонайменше 10 одиниць російської бронетехніки разом з десантом, автомобільну і спеціальну техніку.

Прикордонники разом з іншими захисниками відбили низку ворожих атак на різних напрямках та продовжують вести оборонні бої. У складі Сил безпеки і оборони військовослужбовці Держприкордонслужби та Нацгвардії утримують позиції та дають відсіч окупантам.

Поліцейські продовжують нести службу у громадах, які перебувають під обстрілами. На місцях ворожих обстрілів також працюють рятувальники. Міністр зазначив, що за добу у Вовчанську було задокументовано понад 30 воєнних злочинів ворога.

Наразі поліція евакуювала з області понад 300 людей. Евакуація триває і команди працюють в надважких умовах.

"Ворог намагається поширити паніку серед населення, розповсюджує фейки. Довіряйте інформації лише з перевірених джерел", – закликав Клименко.

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Нагадаємо, станом на 11 травня на Харківщині тривають бої в районі тих населених пунктах, які перебували в "сірій зоні" на північному та північно-східному кордоні області. Йдеться про Стрілечу, Пильну, Борисівку, а також райони Олійникового та Огірцевого.

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