Знищена техніка та жива сила: морпіхи всипали перцю окупантам на Херсонському та Донецькому напрямках

Українські морські піхотинці 15 серпня відбили штурм російських військових на Херсонському напрямку, завдавши їм втрат. Також ЗСУ добряче поколошматили окупантів на Донецькому напрямку.

Так, на Херсонському напрямку загарбники спробували здійснити контрнаступ на позиції морських піхотинців. Проте захисники України вдало відбили штурмові дії та змусили ворога відступити.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, українські морпіхи завдали втрат росіянам та знищили ПТКР разом з розрахунком.

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Водночас на Донецькому напрямку українські бійці знищили ворожу БМП-3.

"Артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого 7 загарбників вбито та поранено, знищено 1 одиницю автомобільної техніки з боєкомплектом, 4 одиниці БМД та 2 міномети. Остаточні втрати ворога уточнюються", – йдеться в інформації від Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, 16 серпня ЗСУ знищили два російських командних пункти та один склад боєприпасів біля Берислава в окупованій Херсонській області.

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