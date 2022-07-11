Знищені 38 росіян та десять одиниць техніки: українські війська завдали удару на півдні

Тримаючи контроль на суходолі, застосуванням авіації – парою штурмовиків – завдано удару по скупченню противника на Херсонщині.
Про це у повідомленні у Facebook інформує оперативне командування «Південь».
Уражено командно-спостережний пункт російської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт Росгвардії, який напередодні атакували.
Наразі підтверджені втрати противника складають:
- 38 росіян,
- 10 одиниць техніки, серед яких: 4 гаубиці «Мста-Б», переносний зенітно-ракетний комплекс та 5 одиниць автотехніки.
- Знищено 2 склади боєприпасів на Херсонщині.
Нагадаємо, в Одеській ОВА підтвердили знищення командного пункту "Росгвардії" на Херсонщині.
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