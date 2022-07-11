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Знищені 38 росіян та десять одиниць техніки: українські війська завдали удару на півдні

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Знищені 38 росіян та десять одиниць техніки: українські війська завдали удару на півдні

Фото: Associated Press

Тримаючи контроль на суходолі, застосуванням авіації – парою штурмовиків – завдано удару по скупченню противника на Херсонщині.

Про це у повідомленні у Facebook інформує оперативне командування «Південь».

Уражено командно-спостережний пункт російської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт Росгвардії, який напередодні атакували.

Наразі підтверджені втрати противника складають:

  • 38 росіян,
  • 10 одиниць техніки, серед яких: 4 гаубиці «Мста-Б», переносний зенітно-ракетний комплекс та 5 одиниць автотехніки.
  • Знищено 2 склади боєприпасів на Херсонщині.

Нагадаємо, в Одеській ОВА підтвердили знищення командного пункту "Росгвардії" на Херсонщині

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