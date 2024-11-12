"Знищені автомобілі та тіла цивільних на дорогах": військовий розповів про ситуацію на Покровському напрямку

Російські окупанти продовжують наступальні дії на кількох напрямках фронту. Біля Покровська ситуація дуже складна.

На Покровському напрямку російські війська продовжують наступ, знищуючи не лише військову техніку, але й цивільні автомобілі разом із мирними жителями.

Про це повідомив доброволець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов.

"На Покровському напрямку обстановка погана, ворог щодня просувається стабільно заданим темпом, бо відступаючи, наші не можуть нормально зайняти оборону", - розповів військовий.

За його словами, на дорогах від Шевченкового до Новоолексіївки можна побачити не лише знищену військову техніку, але й спалені цивільні автомобілі та тіла загиблих мирних жителів.

"Русні абсолютно все одно кого вбивати, головне щоб це був українець, а цивільний він чи військовий - неважливо", - наголосив боєць "Айдару".

Нагадаємо, військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов повідомив, що армія Російської Федерації перебуває приблизно за сім кілометрів від міста Покровськ Донецької області. Натомість до Мирнограда – лише один кілометр.

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