Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Знищені будинки, ворожа техніка та сотні вирв: Maxar показав супутникові фото сіл на Донбасі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
2148
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Знищені будинки, ворожа техніка та сотні вирв: Maxar показав супутникові фото сіл на Донбасі

Фото: Associated Press

Населені пункти довго перебувають під потужними обстрілами.

Американська компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки сіл в Донецькій області, що були знищені після місяців ворожих обстрілів.

Кадри оприлюднив журналіст Майка Екель у Twitter.

Свято-Успенський Миколо-Василівський монастир

На фото видно, що монастир в селі Микільському в Донецькій області поблизу Вугледара, вцілів. Втім, навколишня територія зазнала великої шкоди.

Свято-Успенський Миколо-Василівський монастир 20 червня 2022-го. Фото: twitter.com/Mike_Eckel. / ©
Свято-Успенський Миколо-Василівський монастир 20 червня 2022-го. Фото: twitter.com/Mike_Eckel.
Свято-Успенський Миколо-Василівський монастир. Фото: 10 лютого 2023-го. Фото: twitter.com/Mike_Eckel. / ©
Свято-Успенський Миколо-Василівський монастир. Фото: 10 лютого 2023-го. Фото: twitter.com/Mike_Eckel.

Околиці Вугледара 

Компанія також показала супутникові знімки Вугледара та його околиць. Зокрема, на фото видно, бронетехніку, що розташована на південний схід від міста, а також вирви від ударів на південний захід від Павлівки.

Околиці Вугледара. 8-10 лютого 2023-го. Фото: twitter.com/Mike_Eckel. / ©
Околиці Вугледара. 8-10 лютого 2023-го. Фото: twitter.com/Mike_Eckel.
Околиці Вугледара. 8-10 лютого 2023-го. Фото: twitter.com/Mike_Eckel. / ©
Околиці Вугледара. 8-10 лютого 2023-го. Фото: twitter.com/Mike_Eckel.
Воронки поблизу Вугледара. Лютий 2023-го. Фото: twitter.com/Mike_Eckel. / ©
Воронки поблизу Вугледара. Лютий 2023-го. Фото: twitter.com/Mike_Eckel.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула заявив, що українські військові ліквідували російське ударне угруповання на підходах до Вугледара на Донеччині. Середні втрати росіян становили понад 800 осіб на день.

Читайте також:

Військові відбили позиції під Бахмутом

Військові відбили позиції під Бахмутом

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2148
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація