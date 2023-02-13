Знищені будинки, ворожа техніка та сотні вирв: Maxar показав супутникові фото сіл на Донбасі

Населені пункти довго перебувають під потужними обстрілами.

Американська компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки сіл в Донецькій області, що були знищені після місяців ворожих обстрілів.

Кадри оприлюднив журналіст Майка Екель у Twitter.

Свято-Успенський Миколо-Василівський монастир

На фото видно, що монастир в селі Микільському в Донецькій області поблизу Вугледара, вцілів. Вт ім, навколишня територія зазнала великої шкоди.

Свято-Успенський Миколо-Василівський монастир 20 червня 2022-го. Фото: twitter.com/Mike_Eckel.

Свято-Успенський Миколо-Василівський монастир. Фото: 10 лютого 2023-го. Фото: twitter.com/Mike_Eckel.

Околиці Вугледара

Компанія також показала супутникові знімки Вугледара та його околиць. Зокрема, на фото видно, бронетехніку, що розташована на південний схід від міста, а також вирви від ударів на південний захід від Павлівки.

Околиці Вугледара. 8-10 лютого 2023-го. Фото: twitter.com/Mike_Eckel.

Околиці Вугледара. 8-10 лютого 2023-го. Фото: twitter.com/Mike_Eckel.

Воронки поблизу Вугледара. Лютий 2023-го. Фото: twitter.com/Mike_Eckel.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула заявив, що українські військові ліквідували російське ударне угруповання на підходах до Вугледара на Донеччині. Середні втрати росіян становили понад 800 осіб на день.

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