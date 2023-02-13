Знищені будинки, ворожа техніка та сотні вирв: Maxar показав супутникові фото сіл на Донбасі

Населені пункти довго перебувають під потужними обстрілами.
Американська компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки сіл в Донецькій області, що були знищені після місяців ворожих обстрілів.
Кадри оприлюднив журналіст Майка Екель у Twitter.
Свято-Успенський Миколо-Василівський монастир
На фото видно, що монастир в селі Микільському в Донецькій області поблизу Вугледара, вцілів. Втім, навколишня територія зазнала великої шкоди.
Околиці Вугледара
Компанія також показала супутникові знімки Вугледара та його околиць. Зокрема, на фото видно, бронетехніку, що розташована на південний схід від міста, а також вирви від ударів на південний захід від Павлівки.
Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула заявив, що українські військові ліквідували російське ударне угруповання на підходах до Вугледара на Донеччині. Середні втрати росіян становили понад 800 осіб на день.
Читайте також:
- Експерт розповів про ситуацію на фронті: де найближчим часом будуть розвиватися бойові дії
- Росіяни отримали наказ до 20 лютого взяти Бахмут: експерт прогнозує запеклі бої за місто
- РФ зміцнює два напрямки фронту, не знає, де буде наступ ЗСУ - розвідка Британії