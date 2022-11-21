Знищені цілі вулиці: на Миколаївщині звільнені села вражають розрухою

Але навіть туди вже почали повертатись люди, щоб терміново братись за відбудову.

Без світла, води і зв'язку – такий вигляд мають нещодавно звільнені населені пункти Миколаївщини. Після довгих місяців окупації там перебите електропостачання, подекуди повністю знищена інфраструктура, міни. Та навіть попри це – місцеві намагаються повертатися по домівках та готуватись до зими.

Дорога до села Новогригорівка всіяна кратерами від ракет, на узбіччі купи відстріляних гільз, обірвані дроти. З футбольного поля біля школи стирчать залишки касетних боєприпасів.

В самому селі дуже багато розбитих хат, воно буквально випалене. Під час російської окупації на околицях села тривали запеклі бої. Місцеві тоді виїхали, нині потрохи повертаються назад. Хати поруйновані, декому доводиться зимувати в сараї, поки хата відбудується. На сільській вулиці "Миру" не вціліла жодна хата. У місцевої мешканки Тамари вціліли стіни, тож нашвидкоруч ремонтують дах. На її ліжку ночували окупанти, а як відходили, винесли з хати усе цінне.

Не вціліла від окупантів навіть місцева церква – що не вкрали, заливає водою дірявий дах.

Щоб допомогти місцевим, сюди приїздять волонтери з харчовими наборами.

Повернувшись з евакуації люди в полях шукають худобу. Виїжджаючи її було не забрати, тож випускали в поля.

"Там на полі 50 корів з телятами. Наші корови, з нашого села. І вони на полі, а на поле не зайдеш, бо ж там хто його знає, може міни де?", - кажуть місцеві.

Роботи в деокупованих селах чимало, тож люди гуртуються: хтось шукає матеріали, хтось збирає гроші, хтось – волонтерить сам.

"В нас раніше і школа і садочок, церква і клуб були. Були толоки, прибирали. Зараз в декого опускаються руки, я теж так робив, а зараз думаю, треба ж. Якщо просто сидіти і чекати, тож нічого не буде. Зрозуміло, що війна ще не закінчилась, але треба рятувати те, що є", - каже місцевий мешканець.

Нагадаємо, на Луганщині, звільнені від окупантів села майже зруйновані, на дорогах стоять кинуті автівки з валізами.

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