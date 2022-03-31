"Знищені долі цілих сімей": російські війська захопили чотири села на Житомирщині і гатять по інших ракетами

"Знищені долі цілих сімей": російські війська захопили чотири села на Житомирщині і гатять по інших ракетами

Житомирська область тільки два дні не потерпала від авіаційних чи ракетних ударів і обстрілів.

У Житомирській області окупанти тимчасово захопили чотири населені пункти.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко в інтерв'ю Укрінформу.

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Як він розповів, область обстрілюють балістичними ракетами, завдають авіаційних ударів, обстрілюють із Градів. За його словами, у Народицькій та частково Малінській громадах на півночі області російські атаки відбуваються фактично щодня.

"Росія веде повномасштабну війну, і Житомирщина є одним із театрів бойових дій. Мапа Житомирщини зараз є своєрідним відображенням мапи України. У нас є невеличка територія, яка окупована, це чотири села Народицької громади неподалік чорнобильської зони. У нас є лінія розмежування – це кордон із Київською областю, що проходить через Народицьку і Малинську громади, де ведуться фактично повноцінні бойові дії", — повідомив він.

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За його словами, від початку війни область тільки два дні не потерпала від авіаційних чи ракетних ударів і обстрілів. У результаті атак окупантів поранення отримали приблизно 94 людини, з яких 43 цивільні. Загинули, за його попередніми даними, 52 людини, з яких 30 військовослужбовців, двоє поліціянтів і 20 цивільних осіб.

"За кожною з цих цифр стоять знищені долі цілих сімей. У Малинській громаді під час прямого попадання ракети одночасно загинули мама і четверо дітей. В Овручі під час прямого попадання ракети загинула ціла родина, в якій було двоє діток. У Коростені чудом дід сховав у сараї п’ятьох дітей, коли прилетіло в сусідній будинок", - додав він.

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