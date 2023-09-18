Знищені дрони, артисистеми і техніка: ЗСУ завдали росіянам втрат

Зокрема, протягом доби українські війська знищили 34 одиниці автотехніки ворога.
ЗСУ знищили ще 620 російських окупантів на фронті протягом 17 вересня, тож загальні бойові втрати Росії у війні проти України на 18 вересня становлять 272 940 бійців.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Втрати російської армії на 18 вересня 2023
- особового складу ‒ близько 272 940 (+620) осіб,
- танків – 4623 (+3),
- бойових броньованих машин – 8834 (+6),
- артилерійських систем – 6027 (+24),
- РСЗВ – 776 (+0),
- засоби ППО – 525 (+2),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4769 (+27),
- крилаті ракети – 1462 (+7),
- кораблі/катери – 20 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8571 (+34),
- спеціальна техніка – 901 (+5).
До слова, ЗСУ ліквідували командира однієї із найелітніших військових частин Росії 31-ї ОДШБр – полковника Андрія Кондрашкіна (позивний "Дунай").
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