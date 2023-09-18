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Знищені дрони, артисистеми і техніка: ЗСУ завдали росіянам втрат

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Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Знищені дрони, артисистеми і техніка: ЗСУ завдали росіянам втрат

Знищений російський танк / Фото: Getty Images

Зокрема, протягом доби українські війська знищили 34 одиниці автотехніки ворога.

ЗСУ знищили ще 620 російських окупантів на фронті протягом 17 вересня, тож загальні бойові втрати Росії у війні проти України на 18 вересня становлять 272 940 бійців.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Втрати російської армії на 18 вересня 2023

  • особового складу ‒ близько 272 940 (+620) осіб,
  • танків – 4623 (+3),
  • бойових броньованих машин – 8834 (+6),
  • артилерійських систем – 6027 (+24),
  • РСЗВ – 776 (+0),
  • засоби ППО – 525 (+2),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4769 (+27),
  • крилаті ракети – 1462 (+7),
  • кораблі/катери – 20 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8571 (+34),
  • спеціальна техніка – 901 (+5).
Втрати росіян 18 вересня 2022 / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати росіян 18 вересня 2022 / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, ЗСУ ліквідували командира однієї із найелітніших військових частин Росії 31-ї ОДШБр – полковника Андрія Кондрашкіна (позивний "Дунай").

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Жданов ще не знав, але передбачав! Росіян загнали у пастку

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Дата публікації
Перегляди
1041
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