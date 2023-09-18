Знищені дрони, артисистеми і техніка: ЗСУ завдали росіянам втрат

ЗСУ знищили ще 620 російських окупантів на фронті протягом 17 вересня, тож загальні бойові втрати Росії у війні проти України на 18 вересня становлять 272 940 бійців.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Втрати російської армії на 18 вересня 2023

особового складу ‒ близько 272 940 (+620) осіб,

танків – 4623 (+3),

бойових броньованих машин – 8834 (+6),

артилерійських систем – 6027 (+24),

РСЗВ – 776 (+0),

засоби ППО – 525 (+2),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4769 (+27),

крилаті ракети – 1462 (+7),

кораблі/катери – 20 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 8571 (+34),

спеціальна техніка – 901 (+5).

Втрати росіян 18 вересня 2022 / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, ЗСУ ліквідували командира однієї із найелітніших військових частин Росії 31-ї ОДШБр – полковника Андрія Кондрашкіна (позивний "Дунай").

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