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Знищені колони техніки і склади окупантів: вибухи гримлять у Херсонській та Запорізькій областях

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Знищені колони техніки і склади окупантів: вибухи гримлять у Херсонській та Запорізькій областях

Фото з соцмереж

Вибухи чутно ввечері 2 серпня у районі Антонівки Херсонської області – вже вдруге за день. Ймовірно, там під "бавовну" потрапила ворожа військова техніка.

Окрім того, завдано удару по складу боєприпасів окупантів на Запоріжжі.

Про це повідомили в ЗСУ.

"В районі Антонівки знову вибухи. Просмажування продовжується. В районі Токмака на Запоріжжі накрили БК. Детонує вже понад 20 хвилин. В районі Нової Каховки мінуснули ворожу колону техніки. Також, як і в районі Антонівки. Демілітаризація проходить успішно", – йдеться в ланцюжку повідомлень.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ відзвітували, що у Херсоні та Енергодарі знищено три артсистеми російських військ, склад з боєприпасами та майже роту особового складу.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
946
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