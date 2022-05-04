Знищені об’єкти культури мають бути відновлені коштом Росії – Офіс президента

Внаслідок збройної агресії РФ пошкоджено та зруйновано культурні об’єкти в 56 територіальних громадах у 13 регіонах України.

Україна підраховує матеріальні збитки, завдані армією РФ, адже кожен знищений нею театр, музей, школа, філармонія чи бібліотека повинні бути відбудовані її коштом.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Олексій Дніпров під час брифінгу.

"Найбільших втрат і збитків наразі культурна інфраструктура зазнала в Донецькій та Луганській, Сумській і Миколаївській областях", – зазначив він.

Також, за словами Дніпрова, суттєвих руйнувань зазнали й об’єкти культурної спадщини. Зокрема, окупанти бомбардували засновану у XV столітті Святогірську лавру, де укривалися монахи та інші люди.

"Це неповний перелік зруйнованих і пошкоджених об’єктів сфери культури, оскільки частина територій наразі перебуває під російською окупацією, а частину звільнених територій розміновують", - додав він.

Про ситуацію на гуманітарному фронті України – брифінг Олексія Дніпрова

Нагадаємо, що російські окупанти, коли відступали з Київської області, залишали після себе багато небезпечних вибухових снарядів.