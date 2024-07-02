"Знищені" російською пропагандою літаки ЗСУ уразили склад боєприпасів у Криму – Олещук (відео)

Українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об'єкти в глибокому тилу противника, наголосив Олещук.

Українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму. Це сталося 1 липня.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Олещук прокоментував чутки про нібито "знищення" українських літаків внаслідок удару РФ по аеродрому в Миргороді Полтавської області.

"Вкотре "знищені" ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об'єкти в глибокому тилу противника", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Росія завдала ракетного удару по аеродрому в Миргороді Полтавської області. За інформацією видання Forbes, внаслідок удару було знищено два літаки Су-27, які нібито стояли "просто неба".

2 липня колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на заяви про удар РФ по аеродрому в Миргороді. Він зазначив, що удар дійсно був та завдав певних втрат, але зовсім не таких, як приписує собі ворог, а Повітряні Сили роблять усе, щоб протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів.

"Знищені" пропагандою літаки ЗСУ уразили склад боєприпасів у Криму

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