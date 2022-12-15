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Знищені склади з боєприпасами та пункти управління: Генштаб підтвердив "бавовну" на окупованих територіях

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Знищені склади з боєприпасами та пункти управління: Генштаб підтвердив "бавовну" на окупованих територіях

Фото: Associated Press

Росіяни доукомплектовують свої втрати офіцерами-пенсіонерами.

Генштаб ЗСУ 15 грудня підтвердив знищення двох складів з боєприпасами та військовою зброєю російських окупантів. 

Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

"13 грудня, в районах населених пунктів Токмак, Пологи та Бердянськ Запорізької області Сили оборони знищили два склади боєприпасів ворога, дві артилерійські системи з боєкомплектом, а також шість одиниць військової техніки різного типу. Понад 200 військовослужбовців противника отримали поранення", - повідомили у Генштабі. 

За даними Генштабу, морги та лікарні Мелітополя переповнені російськими окупантами, а тому ті перевозять трупи та поранених до Криму. 

"Для поповнення поточних втрат загарбники змушені доукомплектовувати командну ланку оперативно-тактичного рівня офіцерами-пенсіонерами, звільненими в запас, та, навіть, офіцерами у відставці. Їх направляють у район ведення бойових дій", - повідомляє Генштаб. 

Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Українські ракетники та артилеристи уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу ворога та склад пально-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, російські окупанти за добу завдали два ракетних удари по Україні. Росіяни також нарощують угрупування на двох напрямках - Запорізькому та Куп'янському. Крім того, окупанти продовжують наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2102
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