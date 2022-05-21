Знищені танки, "Град" та автобільна техніка: як на півдні відповіли на спробу "замочити в нужнику осередок нацизму"

Позиції українських військ та населені пункти з мирними жителями ворог безжалісно вкриває артилерійським і мінометним вогнем, здійснюючи близько 70 обстрілів за добу.
Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України на вечір 20 травня 2022.
Про це інформує оперативне командування "Південь".
- На Миколаївському та Херсонському напрямку противник продовжує ведення бойових дій та інженерне облаштування своїх позицій із підготовкою запасних відступних рубежів. Активних наступальних дій вже протягом тривалого часу не веде.
- Позиції українських військ та населені пункти з мирними жителями безжалісно вкриває артилерійським і мінометним вогнем, здійснюючи близько 70 обстрілів за добу.
- Такі дії використовуються і як елемент залякування цивільних, і як спроби дискредитувати Збройні Сили України. Але у відповідь на такі провокації мешканці окупованих територій красномовно доводять, що вони вірять лише в Україну. Так, сьогодні над вокзалом окупованого Херсону замайорів синьо-жовтий прапор.
- По передмістю Миколаєва з настанням темряви знов вдарили реактивні системи залпового вогню. Вражено об’єкт приміської інфраструктури. Постраждалих нема.
- По Одещині ворог здійснив дві ракетні атаки із застосуванням авіації. Втілюючи один зі знакових меседжів свого скаженого диктатора, росіяни вочевидь намагалися "замочити в нужнику" осередок нацизму і зруйнували пляжну вбиральню.
- А трохи згодом, намагаючись реанімувати свій бойовий дух, вдарили по промисловому підприємству з добривами. Стався вибух, виникла пожежа. Але підрозділи ДСНС її швидко ліквідували. Ані постраждалих, ані загрози природному середовищу не виявлено.
- Українськими ж підрозділами ракетно-артилерійського озброєння та авіацією за добу завдано таких втрат росіянам: 36 загиблих, три танки Т-72, реактивна система залпового вогню «Град» та автомобільна техніка.
- Корабельне угруповання противника представлено сьома великими десантними кораблями і обов'язковою присутністю хоча б одного корабля – носія крилатих ракет.
- У прикордонні з Придністров’ям ситуація стабільна і контрольована. Тривають контрдиверсійні заходи, забезпечено надійну охорону державного кордону, ситуація в невизнаній республіці постійно моніториться, сили оборони півдня України готові до виконання завдань за призначенням.
"Тримаймо стрій! Разом переможемо! Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на 20 травня в Україні деокуповано вже 1016 населених пунктів.
Водночас президент Володимир Зеленський подякував жителям окупованих територій України, які борються з загарбниками. Зокрема, глава держави відзначив протест рятувальників Енергодара.
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