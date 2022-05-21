Знищені танки, "Град" та автобільна техніка: як на півдні відповіли на спробу "замочити в нужнику осередок нацизму"

Знищені танки, "Град" та автобільна техніка: як на півдні відповіли на спробу "замочити в нужнику осередок нацизму"

Позиції українських військ та населені пункти з мирними жителями ворог безжалісно вкриває артилерійським і мінометним вогнем, здійснюючи близько 70 обстрілів за добу.

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України на вечір 20 травня 2022.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

На Миколаївському та Херсонському напрямку противник продовжує ведення бойових дій та інженерне облаштування своїх позицій із підготовкою запасних відступних рубежів. Активних наступальних дій вже протягом тривалого часу не веде.

Позиції українських військ та населені пункти з мирними жителями безжалісно вкриває артилерійським і мінометним вогнем, здійснюючи близько 70 обстрілів за добу.

Такі дії використовуються і як елемент залякування цивільних, і як спроби дискредитувати Збройні Сили України. Але у відповідь на такі провокації мешканці окупованих територій красномовно доводять, що вони вірять лише в Україну. Так, сьогодні над вокзалом окупованого Херсону замайорів синьо-жовтий прапор.

По передмістю Миколаєва з настанням темряви знов вдарили реактивні системи залпового вогню. Вражено об’єкт приміської інфраструктури. Постраждалих нема.

По Одещині ворог здійснив дві ракетні атаки із застосуванням авіації. Втілюючи один зі знакових меседжів свого скаженого диктатора, росіяни вочевидь намагалися "замочити в нужнику" осередок нацизму і зруйнували пляжну вбиральню.

А трохи згодом, намагаючись реанімувати свій бойовий дух, вдарили по промисловому підприємству з добривами. Стався вибух, виникла пожежа. Але підрозділи ДСНС її швидко ліквідували. Ані постраждалих, ані загрози природному середовищу не виявлено.

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Українськими ж підрозділами ракетно-артилерійського озброєння та авіацією за добу завдано таких втрат росіянам: 36 загиблих, три танки Т-72, реактивна система залпового вогню «Град» та автомобільна техніка.

Корабельне угруповання противника представлено сьома великими десантними кораблями і обов'язковою присутністю хоча б одного корабля – носія крилатих ракет.

У прикордонні з Придністров’ям ситуація стабільна і контрольована. Тривають контрдиверсійні заходи, забезпечено надійну охорону державного кордону, ситуація в невизнаній республіці постійно моніториться, сили оборони півдня України готові до виконання завдань за призначенням.

"Тримаймо стрій! Разом переможемо! Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 20 травня в Україні деокуповано вже 1016 населених пунктів.

Водночас президент Володимир Зеленський подякував жителям окупованих територій України, які борються з загарбниками. Зокрема, глава держави відзначив протест рятувальників Енергодара.

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