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Знищені вантажівки та зруйновані приміщення: показали відео наслідків ракетних ударів по Рівненщині

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Знищені вантажівки та зруйновані приміщення: показали відео наслідків ракетних ударів по Рівненщині

Російські окупанти у суботу, 25 червня, у Сарнах ракетами обстріляли СТО та приміщення, в яких ремонтували автомобілі.

Росіяни вбили трьох людей та поранили ще чотирьох осіб. 

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. 

Також в ОВА показали наслідки ракетних ударів по місту Сарни на Рівненщині. Окупанти цілеспрямовано ракетами обстріляли цивільні об'єкти. Судячи з відео там не було ніякої військової техніки, а лише фури. 

На кадрах видно зруйновані приміщення та потрощені автомобілі. 

На місці події працюють правоохоронці, медики та рятувальники. Під завалами і досі можуть бути люди. 

Нагадаємо, на Рівненщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російські окупанти ракетами атакували об'єкти цивільної інфраструктури. 

Загарбники влучили в СТО з мийкою та в ще один комплекс, де ремонтували автомобілі. На місці трагедії знайшли тіла трьох загиблих, під завалами ще можуть бути люди. 

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