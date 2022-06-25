Знищені вантажівки та зруйновані приміщення: показали відео наслідків ракетних ударів по Рівненщині

Російські окупанти у суботу, 25 червня, у Сарнах ракетами обстріляли СТО та приміщення, в яких ремонтували автомобілі.
Росіяни вбили трьох людей та поранили ще чотирьох осіб.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Також в ОВА показали наслідки ракетних ударів по місту Сарни на Рівненщині. Окупанти цілеспрямовано ракетами обстріляли цивільні об'єкти. Судячи з відео там не було ніякої військової техніки, а лише фури.
На кадрах видно зруйновані приміщення та потрощені автомобілі.
На місці події працюють правоохоронці, медики та рятувальники. Під завалами і досі можуть бути люди.
Нагадаємо, на Рівненщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російські окупанти ракетами атакували об'єкти цивільної інфраструктури.
Загарбники влучили в СТО з мийкою та в ще один комплекс, де ремонтували автомобілі. На місці трагедії знайшли тіла трьох загиблих, під завалами ще можуть бути люди.
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