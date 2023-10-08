Знищених окупантів уже понад 280 тисяч: Генштаб повідомив про нові втрати росіян

Станом на 8 жовтня 2023 року ЗСУ знищили 2​82 280 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 580 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.10.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 282 280 (+580) осіб

танків ‒ 4821 (+21)

бойових броньованих машин ‒ 9123 (+21)

артилерійських систем – 6705 (+17)

РСЗВ – 808

засоби ППО ‒ 542 (+1)

літаків – 315

гелікоптерів – 316

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5190 (+5)

крилаті ракети ‒ 1530

кораблі /катери ‒ 20

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 9111 (+38)

спеціальна техніка ‒ 959 (+3)

Раніше Генштаб повідомив, що Збройні сили здійснюють наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Українські війська мали частковий успіх північно-східніше Андріївки Донецької області.

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