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Знищених окупантів уже понад 280 тисяч: Генштаб повідомив про нові втрати росіян

Знищених окупантів уже понад 280 тисяч: Генштаб повідомив про нові втрати росіян

ЗСУ знищують ворога на полі бою / Фото: Associated Press

Росіяни зазнають втрат на полі бою.

Станом на 8 жовтня  2023 року ЗСУ знищили 2​82 280 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 580 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 282 280 (+580) осіб 
  • танків ‒ 4821 (+21)
  • бойових броньованих машин ‒ 9123 (+21) 
  • артилерійських систем  – 6705 (+17)
  • РСЗВ  – 808 
  • засоби ППО  ‒ 542 (+1) 
  • літаків – 315 
  • гелікоптерів  – 316 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5190 (+5)
  • крилаті ракети ‒ 1530 
  • кораблі /катери  ‒ 20 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9111 (+38) 
  • спеціальна техніка  ‒ 959 (+3)

Раніше Генштаб повідомив, що Збройні сили здійснюють наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Українські війська мали частковий успіх північно-східніше Андріївки Донецької області.

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