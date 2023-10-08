Знищених окупантів уже понад 280 тисяч: Генштаб повідомив про нові втрати росіян

Росіяни зазнають втрат на полі бою.
Станом на 8 жовтня 2023 року ЗСУ знищили 282 280 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 580 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 282 280 (+580) осіб
- танків ‒ 4821 (+21)
- бойових броньованих машин ‒ 9123 (+21)
- артилерійських систем – 6705 (+17)
- РСЗВ – 808
- засоби ППО ‒ 542 (+1)
- літаків – 315
- гелікоптерів – 316
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5190 (+5)
- крилаті ракети ‒ 1530
- кораблі /катери ‒ 20
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9111 (+38)
- спеціальна техніка ‒ 959 (+3)
Раніше Генштаб повідомив, що Збройні сили здійснюють наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Українські війська мали частковий успіх північно-східніше Андріївки Донецької області.
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