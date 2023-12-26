Знищений десантний корабель "Новочеркаськ": що залишилось від судна після удару ЗСУ – фото

У порту тимчасово окупованої Феодосії у ніч проти 26 грудня пілоти тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ завдали ракетного удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ".

Telegram-канал "Кримський вітер" показав фото із порту Феодосії, де був атакований корабель Чорноморського флоту.

"Ви бачите ВДК "Новочеркаськ" на сьогоднішньому фото порту Феодосії? І ми не бачимо. А він є. Ось ці напівзанурені останки навпроти портових кранів", - йдеться у дописі.

Залишки знищеного корабеля "Новочеркаськ" у порту Феодосії / Фото: Telegram / Крымский ветер

У каналі також додали, що ліворуч, там де вчора стояв буксир МБ-304, теж була якась пожежа.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про нічну "бавовну" у Криму та удар по "Новочеркаську".

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