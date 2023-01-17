Знищений штурмовик РФ і рейди окупантів на Херсонщині: головне зі зведення Генштабу

У Генштабі розповіли головні події на фронті за останню добу.

Російські окупанти протягом доби завдали 4 ракетних ударів, 2 з яких по цивільному об’єкту у Краматорську Донецької області. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів і здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Генштаб нагадує, що загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Загроза з Білорусі

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. Білорусь продовжує підтримувати російську збройну агресію, триває ротація російських підрозділів, що проходять підготовку на білоруській території.

Ситуація на фронті

Росіяни і надалі основні зусилля зосереджують на спробах захоплення всієї території Донецької області.

Основні зусилля загарбники зосередили на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Ворог веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках – ведуть оборону.

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області, Атинське Сумської області, Ветеринарне, Лук'янці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Рибалкине, Нестерне, Землянки, Бологівка, Кам’янка, Дворічна Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли районів Кислівки, Котлярівки, Іванівки Харківської області, а також Новоселівського, Андріївки Луганської області.

На Лиманському напрямку росіяни обстріляли з усього спектру артилерії райони населених пунктів Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області, Терни і Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку з артилерії загарбники "гатили" по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку окупанти з артилерії та мінометів обстріляли райони населених пунктів Вугледар, Микільські Дачі та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль на Доннечині та Темирівка, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема, обстрілів з РСЗВ зазнали Антонівка та Херсон, постраждали мирні мешканці.

Окупація

Загарбники намагаються ізолювати цивільне населення на окупованих територіях Херсонської області від доступу до альтернативних джерел інформації. Поряд із зупинкою трансляції усіх українських телеканалів, росіяни зробили доступним мобільний зв'язок лише операторів РФ.

Крім того, окупанти посилюють пошукові заходи своїх дезертирів на захоплених територіях. Під приводом пошуку українських диверсантів росіяни здійснюють рейди по населених пунктах Херсонської області.

Удари у відповідь

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Протягом доби українськими захисниками знищено ворожий літак Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий прокоментував заяви окупантів про "захоплення" Соледара.

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