Знищений склад з боєприпасами та ліквідовані окупанти: українська авіація атакувала позиції росіян

Українська ударна авіація знищила російський склад з боєприпасами та техніку ворога.
Також пілоти ЗСУ атакували позиції двох батальйонно-тактичних груп російських окупантів. Ліквідовано багато загарбників.
Про це повідомляє командування повітряних сил ЗСУ.
27 червня українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до двадцяти групових бойових вильотів.
"В результаті авіаційних ударів уражено склад боєприпасів, позиції двох батальйонно-тактичних груп російських окупантів, знищено кілька десятків бойової броньованої техніки та живу силу ворога", - повідомили українські захисники.
Нагадаємо, Зеленський жорстко попередив невизнане Придністров'я.
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