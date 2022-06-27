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Знищений склад з боєприпасами та ліквідовані окупанти: українська авіація атакувала позиції росіян

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Знищений склад з боєприпасами та ліквідовані окупанти: українська авіація атакувала позиції росіян

Фото: commons.wikimedia.org

Українська ударна авіація знищила російський склад з боєприпасами та техніку ворога.

Також пілоти ЗСУ атакували позиції двох батальйонно-тактичних груп російських окупантів. Ліквідовано багато загарбників.

Про це повідомляє командування повітряних сил ЗСУ. 

27 червня українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до двадцяти групових бойових вильотів.

"В результаті авіаційних ударів уражено склад боєприпасів, позиції двох батальйонно-тактичних груп російських окупантів, знищено кілька десятків бойової броньованої техніки та живу силу ворога", - повідомили українські захисники. 

Нагадаємо, Зеленський жорстко попередив невизнане Придністров'я

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