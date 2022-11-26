Знищений житловий квартал, багато потерпілих: з'явились фото ракетного удару РФ по Дніпру

Росія у суботу, 26 листопада, ракетами обстріляла Дніпро. Через ракетний удар постраждало 13 людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Голова ОВА повідомив, що до лікарів звернулися уже 13 людей, які постраждали через ракетний удар по Дніпру. Четверо у лікарні. Серед них 17-річний юнак.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Також Резніченко додав, що росіяни знищили весь квартал у Дніпрі.

"Такий вигляд він має після сьогоднішніх прильотів. Понівечені людські життя… Понівечені будинки. Понівечені комунікації. Росіян не можна пробачити. Росіян можна тільки перемогти", - написав Резніченко.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що росіяни обстріляли звичайні житлові будинки.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

"Російські ракети по мирному українському місту. Зруйновано будинки, постраждали люди. Державі-терористу вже давно слід було усвідомити: ми ніколи не віддамо своєї свободи. А за всі страждання, які вона принесла на нашу землю, обов’язково доведеться відповідати. Перед судом та історією", - наголосив президент.

Ракетний обстріл Дніпра

26 листопада російські терористи ракетами обстріляли Дніпро. Мер міста Борис Філатов зазначив, що за попередніми даними міські комунікації та інфраструктура не постраждали.

Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що одразу після удару стало відомо про сім частково зруйнованих приватних будинків. Вибух спричинив пожежу.

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