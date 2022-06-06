Знищення 59 росіян та самохідної гаубиці "Гвоздика": яка ситуація на півдні

В операційній зоні українських сил оборони ситуація динамічно напружена.
Про це інформує оперативне командування "Південь" у повідомленні у Faceook.
- Противник намагається покращити своє положення, але, не маючи успіху, укріплюється на оборонних рубежах.
- Протягом дня по українським позиціям ворогом завдали удару гелікоптерами Ка-52. У відповідь, по ворожих підрозділах, нашою авіацією нанесено 3 ураження.
- Також, при виконанні вогневих завдань українським ракетно-артилерійськими підрозділами з обліку боєздатних назавжди викреслено 59 росіян, танк та 6 інших броньованих машин, зенітно-ракетний комплекс «ТОР М1», реактивна система залпового вогню, самохідна гаубиця «Гвоздика», 5 автівок. Також в 3 різних населених пунктах Херсонщини знищено 3 польових склади боєприпасів.
Раніше стали відомі деталі першої від початку війни поїздки Зеленського до Запоріжжя.
Читайте також:
- Впевненість привезли: Зеленський поділився враженнями від поїздки на схід
- Зеленський побував у районі Бахмута та Лисичанська, де поспілкувався з військовими
- "Бажаю добробуту": Зеленський привітав британську королеву з платиновою річницею правління