Знищення "Асканії-Нови": у заповіднику розповіли, що там насправді відбувається

За словами Віктора Шаповала, факти вивезення тварин дійсно мають місце, але про знищення заповідника сьогодні не йдеться.

Російські окупанти знищують біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Фальц-Фейна, який розташований на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це заявив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Останнє, що я чув – вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально", – сказав Прокудін.

Директор заповідника "Асканія-Нова" Віктор Шаповал у коментарі "Суспільному" сказав, що переконаний, що фраза Прокудіна про те, що заповідника більше немає, вирвана із контексту. Факти вивезення тварин дійсно мають місце, але про знищення заповідника на сьогодні не йдеться, каже Шаповал.

"Це процес, що відбувається, але не доконаний факт. На сьогодні вивезено у РФ і на тимчасово окуповану територію Криму 20 тварин. Частина тварин загинули через недогляд, відсутність кваліфікованого наукового супроводу і ветеринарного обслуговування. Значна частина заповідного степу – понад 2 тисячі гектарів, вигоріла внаслідок пожеж різної природи", – розповів директор заповідника.

За словами директор заповідника, ці факти фіксуються спеціальною комісією при Херсонській ОВА, Держекоінспекцією. Вже відкрита низка кримінальних проваджень.

"Факти значних збитків, завданих збройною агресією Росії й окупацією, мають місце. Факт знищення заповідника – ні", – прокоментував Шаповал.

Нагадаємо, раніше з "Асканії-Нови" до Ростовської області окупантами було вивезено сім особин рідкісних видів тварин.

Росіяни крадуть тварин з українського заповідника "Асканія-Нова"

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