Знищення "Цезаря Кунікова": експерти відтворили момент атаки морськими дронами – відео

Як морські дрони атакували великий десантний корабель "Цезарь Куніков".
Головне управління розвідки 14 лютого 2024 року знищило великий десантний корабель Росії "Цезарь Куніков" у територіальних водах України біля Алупки завдяки морським дронам "Magura V5".
Як зазначив військово-морський експерт інформаційно-консалтингової компанії "Defense Express" Володимир Заблоцький, такі операції ЗСУ готує заздалегідь – вивчає маршрути російських кораблів та обчислює місце удару, використовуючи розвіддані.
Про це пише "Крымский ветер".
Великі десантні кораблі Росія використовує для перевезення боєприпасів. Морем везуть дрони, снаряди, все, що використовується в бойових діях, каже експерт.
"ВДК – один із найдешевших та найефективніших способів доставки. Вантажівками – довше та дорожче, а можливості залізниці на Керченському мосту, після атак на нього, вже не ті", - зазначає Заболоцький.
На YouTube-каналі "AiTelly – Українською" відтворили момент удару морськими дронами по російському судну.
Нагадаємо, окупанти підтвердили в телефонній розмові знищення десантного корабля "Цезарь Куніков".
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