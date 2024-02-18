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Знищення "Цезаря Кунікова": експерти відтворили момент атаки морськими дронами – відео

Знищення "Цезаря Кунікова": експерти відтворили момент атаки морськими дронами – відео

Великий десантний корабель "Цезар Куніков" / Скриншот з відео

Як морські дрони атакували великий десантний корабель "Цезарь Куніков".

Головне управління розвідки 14 лютого 2024 року знищило великий десантний корабель Росії "Цезарь Куніков" у територіальних водах України біля Алупки завдяки морським дронам "Magura V5".       

Як зазначив військово-морський експерт інформаційно-консалтингової компанії "Defense Express" Володимир Заблоцький, такі операції ЗСУ готує заздалегідь – вивчає маршрути російських кораблів та обчислює місце удару, використовуючи розвіддані.

Про це пише "Крымский ветер".

Великі десантні кораблі Росія використовує для перевезення боєприпасів. Морем везуть дрони, снаряди, все, що використовується в бойових діях, каже експерт. 

"ВДК – один із найдешевших та найефективніших способів доставки. Вантажівками – довше та дорожче, а можливості залізниці на Керченському мосту, після атак на нього, вже не ті", - зазначає Заболоцький.

На YouTube-каналі "AiTelly – Українською" відтворили момент удару морськими дронами по російському судну.

Нагадаємо, окупанти підтвердили в телефонній розмові знищення десантного корабля "Цезарь Куніков".

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