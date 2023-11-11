Знищення десантних катерів у Криму: в ГУР розповіли, як готувалася операція

Внаслідок нічної операції на території тимчасово окупованого Криму було уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. Йдеться про катери проєкту 11770 (класу "Серна"), які використовуються для висадки передових груп морської піхоти або евакуації.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, як готувалася спецоперація.

"Операція готувалася довго, ретельно. Операція ГУР МО здійснювалася і за підтримки інших складових безпеки і оборони. Це надзвичайно вдала операція. Мова не лише про два, можна вже стверджувати, знищених десантних катери - достатньо сучасних, як на російський флот. Окрім знищеного БТР і втрат серед особового складу, це також носії зенітно-ракетних комплексів, які мали прикривати інші судна Чорноморського флоту агресора. Такі судна використовувались і під час операції на острові Зміїний. Замінити їх сьогодні окупанти не мають чим. Тому це дуже добрі новини для нас. Українські морські дрони показали себе як надзвичайно ефективна зброя. Планова робота по демілітаризації українського Криму від загарбників продовжується і буде тривати", - сказав він.

Нагадаємо, українські захисники успішно уразили 2 малі десантні кораблі класу "Серна" Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму в ніч проти 10 листопада. Зазначається, що катери серйозно пошкоджені. Водночас один із них навряд чи підлягає ремонту. Пошкодження суден мають оцінити фахівці.

Також, за інформацією української розвідки, через фактичну відсутність у окупантів корабельних засобів ППО після низки атак Сил оборони України такі катери із ЗРК на борту загарбники використовували для прикриттям кораблів ЧФ РФ на рейдах.

Починаючи від серпня 2022 року, у Криму чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по "українських безпілотниках", "роботою ППО" чи "навчаннями військових РФ".

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