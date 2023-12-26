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Знищення десантного корабля "Новочеркаськ": окупанти в істериці шукають інформаторів - ЦСН

Знищення десантного корабля "Новочеркаськ": окупанти в істериці шукають інформаторів - ЦСН

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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Знищення десантного корабля "Новочеркаськ": окупанти в істериці шукають інформаторів - ЦСН

Російський десантний корабель "Новочеркаськ" у Феодосії / Фото: із соцмереж

В окупантів істерика - вони оточили центральний район міста Феодосія та посилили перевірку місцевих на вулицях.

Після знищення великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у Феодосії окупанти шукають інформаторів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Зазначається, що ворог оточив центральний район міста Феодосія та посилив перевірку місцевих на вулицях. Наразі окупанти шукають інформаторів, які, на їхню думку, стежать за портом, а також намагаються не допустити витоку інформації щодо ступеня пошкодження портової інфраструктури. 

"Проте такі дії нагадають лише істерику й не впливають на реальний стан речей – росіяни тут ворог й будуть завжди під прицілом Сил Оборони. Кожна їх дія фіксується та передається, а вже засобів ураження вистачить на всіх", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував знищення корабля "Новочеркаськ" у Феодосії.

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Дата публікації
Перегляди
891
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