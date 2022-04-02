Знищення двох стратегічних об'єктів у Бєлгороді ускладнить російським окупантам наступ на Харків

Знищення двох стратегічних об'єктів у Бєлгороді ускладнить російським окупантам наступ на Харків

Українська сторона заявила, що не причетна до вибухів у Бєлгороді.

Російським окупантам буде складніше атакувати Харків, бо у Бєлгороді були знищені військовий склад із боєприпасами та нафтобаза.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

"Імовірна втрата постачань палива та боєприпасів з цих складів дасть додаткове короткострокове навантаження на і без того розтягнуті логістичні ланцюги Росії. Особливо може постраждати постачання російських військ, які оточують Харків (за 60 кілометрів від Бєлгорода)", - ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 30 березня поблизу Бєлгорода вибухнули склади з боєприпасами, а вночі 1 квітня – були знищені кілька цистерн на нафтобазі.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що, мовляв, нафтобазу обстріляли два українські гелікоптери. Українська сторона цього не підтвердила. Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Україна не причетна до вибухів на нафтобазі і це могли влаштувати місцеві мешканці, які починають "дещо розуміти" про війну, з якою пітунська Росія пішла проти України.

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