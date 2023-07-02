"Знищення крейсера "Москва" та звільнення Зміїного - лише початок": командувач ВМС ЗСУ

Сьогодні, 2 липня, в Україні відзначають день Військово-Морських сил України.

Віце-адмірал Олексій Неїжпапа привітав українських моряків зі святом та розповів, що пишається кожним, хто віддає данину їхній вірності, мужності та сили.

Він зазначив, що захисники, воїни одразу трьох стихій, мужньо стоять на сторожі нашої держави та проводять успішні операції на морі, на суші та в повітрі.

"Пліч-о-пліч з побратимами ви щодня нищете ворога, звільнюєте нашу батьківщину. І знищення крейсера "Москва" чи звільнення Зміїного - то лише початок. Мужність та відданість, яку ви проявляєте в обороні морських рубежів, свідчать про волю нашої країни в боротьбі проти загарбників", - наголошує командувач.

Він зазначає, що в складних умовах війни, в запеклих боях з російськими загарбниками, екіпажі українських кораблів разом з морською піхотою, авіацією тощо захищають Україну на одній з найважливіших ділянок оборони - в Чорноморському регіоні та півдні.

"105 років тому на кораблях Чорноморського флоту та у Севастопольській фортеці урочисто було піднято українські прапори та Військово-Морський Прапор Української держави. І це є свідченням того, що флоту України та українській державі далеко не 30 років", - каже Неїжпапа.

Командувач резюмує, що сьогодні про професійну підготовку, патріотизм та єдність українських військових моряків знає весь світ.

"Ми пам'ятаємо і схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя, захищаючи нашу Батьківщину. Їхня самопожертва назавжди залишаться в наших серцях. Вічна пам’ять Героям України!", - наголошує командувач ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, що в Україні створять Корпус морської піхоти. У ВМС пояснили, яку зброю він матиме і які завдання виконуватиме.

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