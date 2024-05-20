Знищення Кримського мосту: експерт сказав, що потрібно для виведення з ладу незаконної конструкції

Механізм уже запущений: спочатку західне узбережжя Криму, потім – центральне та східне.

Американські ракети ATACMS дальністю 300 км дійсно можуть дістати до Кримського мосту. Однак для виведення з ладу незаконної конструкції Україні потрібно знищити протиповітряну оборону, винищувачі, які можуть перехоплювати крилаті ракети, аеродроми.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав про це "24 Каналу".

За його словами, для знищення Кримського мосту потрібно виконати чимало роботи.

"Механізм уже розпочався: спочатку західне узбережжя Криму, потім – центральне та східне. Після того, як "зачистимо" півострів, з'явиться майже 100% можливість вивести з ладу Керченський міст", – сказав Світан.

Через залізничне та автомобільне полотна на Керченському мосту, а також поромну переправу, росіяни перевозять військову техніку, амуніцію й обладнання. Тому Україні надзвичайно важливо вивести з ладу міст.

"Зруйнувати вийде, мабуть, тільки переправу – з боку Криму та Росії. Також потрібно спробувати вивести з ладу продуктопроводи та енергетичні кабелі, які також розташовані у цьому районі. Оскільки продуктопроводи – дизель, а енергетичні кабелі – живлять військові об'єкти у Криму. Є великий пласт роботи, який потрібно виконати. Адже це основні артерії постачань амуніції на півострів", – пояснив Світан.

Нагадаємо, інший військови експерт розповів, коли ухвалять рішення щодо зняття заборонити деякими країнами на використання їхньої зброї для ударів по стратегічних цілях в Росії. За словами Олександра Мусієнка, Україні буде дозволено бити зброєю партнерів.

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