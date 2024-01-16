Знищення літака РФ А-50: як США відреагували на операцію Повітряних сил ЗСУ

Андрій Піонтковський розповів про реакцію у США на збиття російського розвідувального літака А-50.

Повітряні сили ЗСУ 14 січня збили над акваторією Азовського моря російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Також зазнав пошкоджень борт Іл-22. Політолог Андрій Піонтковський розповів, що у США у всіх новинах лунала інформація про збиття російського літака. Це вкладається в тенденцію останніх тижнів в американській пресі щодо появи позитивних новин про Україну.

Про це він розповів у коментарі "24 Каналу".

За його словами, раніше в американських ЗМІ з'являлися антиукраїнські статті з негативною риторикою щодо Києва.

"Проте в останні два тижні публікуються у великій кількості позитивні новини щодо України. ЗСУ є чим похвалитися. Не маючи ані авіації, ані флоту, Україна вигнала російський флот з Чорного моря. Це лише одна з багатьох перемог українських сил", – зазначив Піонтковський.

Крім того, наратив російської пропаганди, що буцімто "світ втомився від України" не витримує критики. А Україна залишається символом опору.

"У Києві останні дні просто парад знаменитостей. Приїжджав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Наступного дня до України прибув щойно призначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Чекаємо на візит прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Також нещодавно Володимир Зеленський здійснив поїздку по країнах Балтії. Це свідчить про те, що Україна залишається символом опору", – підкреслив Андрій Піонтковський.

Нагадаємо, Буданов відповів, скільки в Росії залишилося літаків А-50 та в якому вони стані.

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