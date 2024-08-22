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Знищення літаків на російських аеродромах: Буданов розповів деталі

Знищення літаків на російських аеродромах: Буданов розповів деталі

Буданов про атаки на аеродроми РФ / Фото: Associated Press

Аеропорт під Москвою був оманливою ціллю.

Головне управлянні розвідки Міноборони України знищило кілька літаків на російському аеродромі "Саваслейка", а також здійснило атаки на авіабазу в Ростовській області та Центр радіотехнічної розвідки у Подольську

Про це заявив голова ГУР МОУ України Кирило Буданов, інформує The War Zone.

Буданов заявив, що аеропорт під Москвою був оманливою ціллю.

Він зазначив, що 21 серпня "ми провели кілька операцій" із використанням безпілотників і крім атаки на центр радіозв'язку, українські розвідники також завдали ударів по московському аеропорту "Остаф'єво" та авіабазі "Міллерово" в Ростовській області.

Під час проведення операція було задіяно близько 50 безпілотників. Наразі розвідка проводить перевірку збитків, які понесла російська сторона в результаті проведених операцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що безпілотники четвертий день "кошмарять" російську авіабазу "Оленья".

Крім того, ми також інформували, що ГУР завдало удару по російському аеродрому. Знищено та пошкоджено кілька літаків МіГ-31К/І.

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