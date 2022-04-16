Знищення "Москви" зламало громадський договір в Росії, головну печатку путінського режиму - Арестович

Під громадським договором рф, як пояснює Арестович, варто розуміти оголошення мобілізації у росії.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що знищення ракетного крейсера "Москва", флагмана Чорноморського флоту РФ, спричинила катастрофічні наслідки для Путіна.

Таку думку висловив Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну у п'ятницю, 15 квітня.

"Загибель "Москви" зламала громадський договір в Росії, головну печатку путінського режиму. Це видно по тому, що коли заходиш на російські форуми, де пропонують знести Україну ядерними ударами, перемогти НАТО, і заодно Грузію, Молдову, взагалі всіх убити великій "великій Росії", питання звучить так: "А ти готовий мобілізуватися і піти на війну?" І всі відмовляються", - сказав Арестович.

Радник голови ОП пояснив, що під громадським договором рф варто розуміти оголошення мобілізації у росії.

"Мені стало все зрозуміло. Громадський договір полягає у тому в Росії, його створив путінський режим, що Путін продав телевізор своїм співвітчизникам. Тобто сидить десь в Омську людина на дивані, клікає в телевізор і бачить, як йому показують, яка крута армія РФ, що все у нього добре, і скоро він купить іномарку дружині, і чудово поїде до Туреччини і т.д. А от всі ці перемоги в Центрально-Африканській республіці, на Донбасі, страшне НАТО перемагає хто? Ця красива армія без облич, тому що вони в окулярах і замотані, безликі кіборги, які б’ються за Росію. Утім, щойно цьому диванному патріоту, який більшість, котрий підтримує цей агресивний курс, і зробили вже самого путіна заручником цього курсу, він не може їм там просто продати поразку у війні, для нього це зараз головна дилема, пропонують стати з дивана і піти трошки повоювати за те, що він бачив, долучитися до "великої перемоги", він каже: "Я то тут до чого, ви що? Не хочу, не буду". І це є громадській догорів, тобто оголошення мобілізації у РФ, спроба дьорнути маси народу на фронт – є злам громадського договору, який діє кілька десятків років", - сказав Арестович.

Нагадаємо, на російському крейсері "Москва", флагмані Чорноморського флоту РФ, 13 квітня виникла пожежа через влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути. Натомість у РФ стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас.

Ввечері 14 квітня в Міноборони Росії офіційно підтвердили, що крейсер "Москва" потонув під час шторму в Чорному морі. За даними російського опозиціонера, колишнього депутата Держдуми Іллі Пономарьова, зі 510 членів екіпажу врятували лише 58.

Пізніше у Міністерство оборони США підтвердили, що крейсер "Москва" потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.

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