Знищення найбільшого у світі літака "Мрія": СБУ встановлює, чи причетні до цього працівники ДП "Антонов"

Поліція також розслідує, чому держпідприємство не евакуювало літак.

СБУ перевіряє працівників ДП "Антонов" на причетність до знищення найбільшого літака у світі "Мрія". Там зазначається, що співробітники державного підприємства могли співпрацювати з російськими окупантами.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на СБУ.

"Прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом можливого надання посадовими особами "ДП "Антонов" допомоги іноземній державі – рф – або її представникам в проведенні підривної діяльності проти України, що призвело до знищення повітряного судна Ан-225 "Мрія" та інших під час військової агресії збройних сил російської федерації", – відповіли в СБУ на офіційний запит "Укрінформу".

Поліція також розслідує те, чому не було здійснено евакуацію літака Ан-225 "Мрія", що призвело до його знищення.

Знищення Росією найбільшого літака у світі "Мрія"

27 лютого стало відомо, що під час бомбардування аеропорту в Гостомелі російські окупанти спалили найбільший у світі літак "Мрія". Це був флагман української авіації.

Командир екіпажу найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов записав відеозвернення. Він звинуватив керівництво "Антонова" у бездіяльності, через що окупанти знищили "Мрію" на летовищі Гостомеля.

У квітні державний концерн "Укроборонпром" звільнив генерального директора державного підприємства "Антонов" Сергія Бичкова.

У травні президент Зеленський повідомив, що Україна збудує ще один літак "Мрія".

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